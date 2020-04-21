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Коронавірус в Європі: Польща відкриває ліси та парки, Норвегія - дитсадки

Коронавірус в Європі: Польща відкриває ліси та парки, Норвегія - дитсадки
00:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє DW.

Після тижнів суворого карантину, спричиненого пандемією COVID-19, низка європейських держав починає послаблювати обмежувальні заходи, які стосувалися громадського життя та економіки.

"Багато країн Європи з цього понеділка починають послаблення обмежень, введених раніше у зв’язку з карантином – щоб стримати поширення коронавірусу. А Всесвітня організація охорони здоров’я натомість попросила уряди підготуватися до можливого нового зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Так, зокрема, в Польщі з понеділка відкривають ліси та парки, в Норвегії відновлюють роботу дитячі садки (початкові школи відкриють з наступного тижня).

Проте не лише в Європі починають поступово знімати обмеження: з 20 квітня подібну практику починає втілювати в життя уряд Індії (хоча карантин триватиме там до 3 травня).

У Польщі горів полігон з хімвідходами

Як відомо, згідно з даними Європейського центру контролю над хворобами, всього в Європі вже зафіксовано понад 1 мільйон випадків COVID-19 (із загального числа більш ніж 2,4 млн), включно з близько 100 тисячами смертей.

За даними Worldometers, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 414 298 осіб, з них 165 172 померли, 629 431 людина одужала.

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Карантин, Європа, Обмеження, Відміна, Послаблення, Поступово.
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