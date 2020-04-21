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Білорусь проведе парад 9-го травня незважаючи на коронавірус

Білорусь проведе парад 9-го травня незважаючи на коронавірус
08:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивних тестів на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, незважаючи на поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Tyt.by. 

Міністерство оборони відповіло на петицію, в якій понад сім тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад і його репетиції передбачають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії.

Незважаючи на те, що інші масові заходи в країні скасовані, парад збираються проводити.

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"Епідеміологічна обстановка, що складається зараз в Республіці Білорусь, дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ", - пояснили в Міноборони Білорусі. Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивних тестів на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

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Все по темі:

Лукашенко, Парад, Карантин, Білорусь, Коронавірус, 9 травня.
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