Білорусь проведе парад 9-го травня незважаючи на коронавірус

Світові новини:Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивних тестів на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, незважаючи на поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Tyt.by.

Міністерство оборони відповіло на петицію, в якій понад сім тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад і його репетиції передбачають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії.



Незважаючи на те, що інші масові заходи в країні скасовані, парад збираються проводити.

"Епідеміологічна обстановка, що складається зараз в Республіці Білорусь, дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ", - пояснили в Міноборони Білорусі. Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивних тестів на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.



