Маас: Розмови про Європу двох швидкостей - не на часі

Світові новини:Він підкреслив, що треба бути солідарними в кризі, яка зачіпає усі країні ЄС як з точки зору здоров’я, а також з точки зору фінансової політики та економіки.

Нинішня ситуація не сприяє розмовам про Європу двох швидкостей. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після відеоконференції голів МЗС німецькомовних країн – Австрії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Німеччини та Швейцарії, 21 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це найгірший час говорити про Європу двох швидкостей», - переконаний Маас.

«Тому ми маємо попіклуватися про те, щоб ЄС тримався разом у ці часи. ЄС має разом виходити з кризи», - зазначив політик.

Він також повідомив, що вони з колегами обговорили питання послаблення контролю на кордонах.

«Наша мета – подолати епідемію та знову підняти шлагбауми, якнайскоріше; але прогнозувати, коли це може статися, складно», - сказав глава МЗС ФРН. Він зауважив, що нормальних літніх відпусток із подорожами цього року чекати годі.

Ідея «Європи двох швидкостей» лунала в ЄС кілька років, вона передбачає надання кожному члену ЄС певну свободу в виборі приєднуватися чи не приєднуватися до тих чи інших євроінтеграційних кроків. Водночас це може означати нерівність в отриманні деяких бонусів від членства та зменшення «ваги» їх голосу в ЄС. Особливо жвавою дискусія на цю тему стала в 2017 році на тлі підготовки до Brexit та з урахуванням сумних наслідків кризи біженців. Саме на початку 2017 року вперше фактично визнала ідею канцлер ФРН Ангела Меркель. «Історія останніх років показала, що в ЄС і далі будуть існувати різні швидкості, що не всі неодмінно братимуть участь в тих чи інших інтеграційних кроках», - заявила тоді вона.