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Кількість летальних випадків у Британії зросла майже вдвічі

Кількість летальних випадків у Британії зросла майже вдвічі
20:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Загальна кількість летальних випадків у понеділок (463 - ред.) була найнижчою протягом двох тижнів з 6 квітня.

У Великій Британії протягом останньої доби внаслідок пандемії коронавірусу померли 873 людини, це майже вдвічі більше, ніж днем раніше. Про це інформує Mirror.

"Смертність внаслідок пандемії коронавірусу у британських лікарнях зросла до 17 408 після того, як протягом останніх 24 годин було зафіксовано 873 летальні випадки - величезний приріст після низьких показників вихідних", - йдеться у повідомленні.

До вівторка у Великій Британії спостерігалося послідовне падіння щоденної кількості смертей внаслідок пандемії коронавірусу - 885 летальних випадків зафіксували у суботу, 534 у неділю та 463 у понеділок.

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Як зазначає видання, ці цифри відображають картину лише у шпиталях країни, загальне число загиблих буде набагато більшим, коли до статистики будуть включені випадки смертності у будинках догляду за літніми людьми, приватних помешканнях, ці дані наразі не пораховані.

Департамент охорони здоров’я Британії натомість повідомив про щоденне зростання кількості загиблих у Великій Британії на 828 осіб, що складає загалом 17 337 летальних випадків в країні.

Показники Департаменту зазвичай відстають від найновіших, оскільки не включають найсучасніші дані отримані з Шотландії та Північної Ірландії.

Як повідомлялося, у світі вже зафіксовано понад 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19.

Згідно з даними Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії становить 129 044.

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Британия, Смерть, Карантин, Коронавірус.
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