Британія 23 квітня розпочинає випробовувати вакцину проти коронавірусу на людях

Світові новини:Один з членів команди дослідників повідомив, що якщо випробування пройдуть успішно, мільйони доз вакцини можуть бути готові для використання до осені.

Вчені Оксфордського університету у четвер, 23 квітня, розпочнуть випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Про це інформує Independent.

"Випробування на людині потенційної вакцини проти коронавірусу, розробленої в Оксфордському університеті, мають розпочатися у четвер", - заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

За словами Генкока, уряд Британії виділив оксфордським вченим 20 мільйонів фунтів на клінічні випробування, ще 22,5 мільйона були виділені на дослідження Імперському коледжу Лондона.

"У довготерміновій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус - це винайти вакцину. Велика Британія вклала більше коштів, ніж будь-яка інша країна у глобальний пошук вакцини", - підкреслив британський урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.