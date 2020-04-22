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У Британії від коронавірусу померли вже 18 тисяч осіб

У Британії від коронавірусу померли вже 18 тисяч осіб
20:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:16 квітня Велика Британія ще на 3 тижні продовжила карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Станом на середу 22 квітня кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії вже перевищила 18 тисяч. Про це повідомляє британський Департамент охорони здоров’я та соціального захисту на своїй сторінці у Twitter

«Станом на 9 ранку 22 квітня в країні було всього тестовано 411 192 особи, із яких позитивний результат виявився у 133 495. Станом на 17 годину 21 квітня серед госпіталізованих у Великій Британії зафіксовано, на жаль, 18 100 смертей», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 759 осіб.

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Як повідомлялося, дані британського Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

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Британия, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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