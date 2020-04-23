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Четвер, 23.04.2020
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В Італії знову рекорди, цього разу позитивні

В Італії знову рекорди, цього разу позитивні
06:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Від коронавірусної хвороби у країні померло загало 25 085 людей, з них 437 за останню добу.

Протягом останньої доби в Італії визнали такими, що вилікувалися від коронавірусної хвороби, 2943 людини – найбільше від початку епідемії. Про це свідчить статистика Управління цивільного захисту Італії.

За останніми даними, в Італії з початку епідемії щонайменше 187 327 осіб заразилися коронавірусм, при цьому 3 370 випадків зареєстровано за останнб добу (попередньої доби було 2729).

З початку епідемії 54 543 особи були виписані з італійських лікарень.

У Британії від коронавірусу померли вже 18 тисяч осіб

Італія є третьою найбільш ураженою COVID-19 країною світу - після США та Іспанії.

За даними Worldometers, станом на вечір 22 квітня у світі зафіксовано 2 594 835 випадків COVID-19, з них 181 170 летальних, одужало 710 695 осіб.

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Италия, Карантин, Пандемия, Коронавірус.
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