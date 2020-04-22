Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про скасування низки карантинних обмежень з 15 травня та запровадження «маскового режиму» у громадських місцях. Про це повідомляє Romania Insider.
«Після 15 травня ми скасуємо обмеження щодо людей, тому ми зможемо пересуватися у публічних місцях, не показуючи заяву про те, куди чи навіщо їдемо», - заявив Йоганніс.
Він вийшов до журналістів у захисній масці і заявив: «Саме так ми будемо виглядати після 15 травня, перебуваючи (у захисних масках – ред.) у закритих громадських місцях та в громадському транспорті».
За його словами, цей захід не обмежений у часі.
«Ми зможемо відмовитися від носіння масок, можливо, наступного року, коли ця пандемія буде під контролем і не буде ризику зараження», - наголосив румунський президент.
Наразі уряд країни працює над поетапним планом послаблення, який буде впроваджений після 15 травня.
Цей план буде включати в себе відкриття шкіл та відновлення економічної діяльності, особливо у сильно постраждалих секторах, таких як роздрібна торгівля та послуги.
За даними сайту Worldometer, у Румунії зафіксовано понад 9,7 тис. випадків COVID-19, з яких – 2,4 тис. людей одужали, 508 померли.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 585 197 випадків коронавірусу, з них 705 718 особа одужала і 179 839 померли.