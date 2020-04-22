Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії

Світові новини:Станом на середу 22 квітня кількість загиблих від коронавірусу у Великій Британії вже перевищила 18 тисяч.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок зазначив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на офіційну заяву чиновника.

"Ми зараз переживаємо пік. Але перш, ніж послабити будь-які обмеження чи змінити їх, ми мусимо досягти ряд показників", - заявив Хенкок.

Серед цих показників, зокрема, послідовне зниження щоденного рівня смертності.

Як повідомлялося, дані британського Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.