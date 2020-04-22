Скачать
Середа, 22.04.2020
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Позачергову Раду скличуть 24 квітня
Позачергову Раду скличуть 24 квітня
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії

Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
21:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Станом на середу 22 квітня кількість загиблих від коронавірусу у Великій Британії вже перевищила 18 тисяч.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок зазначив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на офіційну заяву чиновника.

"Ми зараз переживаємо пік. Але перш, ніж послабити будь-які обмеження чи змінити їх, ми мусимо досягти ряд показників", - заявив Хенкок.

Серед цих показників, зокрема, послідовне зниження щоденного рівня смертності.

Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"

Як повідомлялося, дані британського Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Британия, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
03 На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
04 Манікюр 2020: ідеї вишуканого дизайну
05 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Румунія послаблює карантин, але вводить &quot;масковий режим&quot;
Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся