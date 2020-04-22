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Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства

Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
22:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Він зауважив, що підготовка до саміту Східного партнерства, який має відбутися в червні, триватиме.

Європейський Союз надає країнам Східного партнерства реальну допомогу під час кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу, зокрема, у захисті економіки, продовженні реформ та сталому економічному розвитку. На цьому наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у середу за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Щодо Східного партнерства — міністри погодилися з тим, що поточна криза є можливістю продемонструвати: Європейський Союз залишається для цих країн найнадійнішим партнером. Ми обговорили, як можемо їх підтримати, щоб їхні економіки, робочі місця та інституції не постраждали від цієї ситуації та рушійна сила реформ залишалася високо у нашому порядку денному", - наголосив високий представник ЄС.

"Цей саміт має стати доброю нагодою підтвердити доповідь щодо (прогресу, - ред.) цього регіону, а також для того, щоб посилити роботу в конкретних сферах співробітництва, включаючи сталий економічний розвиток та створення нових робочих місць, відповідно до комунікації щодо Східного партнерства, яку ми видали 18 березня", - сказав Боррель.

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За словами високого представника ЄС, цей регіон перетворився "на реальне поле бою з дезінформацією", і міністри закордонних справ європейських країн погодилися з необхідністю розв'язання цієї проблеми.

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ЄС, Пандемия, Євросоюз, Боррель, Східне партнерство.
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