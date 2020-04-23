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Дослідили звідки почав поширюватися коронавірус в Іспанії

Дослідили звідки почав поширюватися коронавірус в Іспанії
21:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:В Іспанії коронавірус COVID-19 був присутній ще з середини лютого та поширився без "нульового пацієнта".

Про це йдеться у звіті команди вчених Інституту здоров’я Карлоса ІІІ у Мадриді, повідомляє El Pais.

"В Іспанії не було так званого "нульового пацієнта" з коронавірусом, а скоріше підтверджується інформація про групу людей, заражених в інших країнах протягом лютого, і які після цього приїхали в Іспанію. Вчені проаналізували перші 28 вірусних геномів, виявлених в Іспанії, і виявили 15 шляхів поширення, а також те, що вони належать до 3 основних вірусних сімейств", - йдеться в повідомленні.

Вчені припускають, що загальний предок з 1600 досліджених вірусів був виявлений в китайському місті Ухань приблизно 24 листопада. Тринадцять іспанських геномів належать до сімейства S, і 11 з них пов'язані з попереднім випадком, виявленим 1 лютого в Шанхаї.

Перші три геноми сімейства S, виявлені в Іспанії, взяті зі зразків, узятих 26 і 27 лютого в Валенсії. Тижнем раніше 2500 фанатів Валенсії вирушили в Мілан, щоб подивитися футбольний матч Аталанта-Валенсія, який мер Бергамо Джорджіо Горі назвав "біологічною бомбою".

Однак генетичний аналіз показує, що коронавіруси сімейства S вже циркулювали в Іспанії ще раніше, приблизно 14 лютого. Інша група випадків з Мадрида вказує на те, що сімейство G вже циркулювало в столиці Іспанії приблизно 18 лютого.

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Дослідження дозволяє простежити вибухове поширення вірусу. Випадок з Шанхаєм 1 лютого, ймовірно, пов'язаний з двома іншими зразками, взятими у Франції 25 і 26 лютого, ще одним з Мадрида 2 березня, з Чилі 3 березня, з США 4 березня, з Грузії 8 березні і ще одним з Бразилії 16 березня.

Специфічна гілка вірусу продовжилася з Іспанії в шість інших країн.

Як відомо, Іспанія є другою найбільш враженою від COVID-19 країною світу після США. Станом на четвер 23 квітня загальне число жертв цього захворювання в країні перевищило 22 тисячі.

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Вирус, Пандемия, Вчені, Європа, Іспанія, Зараження.
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