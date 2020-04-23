У Швейцарії посилено шукають вакцину від COVID-19

Світові новини:Вже у жовтні швейцарські науковці хочуть почати вакцинацію від коронавірусу.

Група експертів, науковців та дослідників Бернського університету сподівається першою в світі створити вакцину проти COVID-19.

За їхніми даними, населення Швейцарії можуть розпочати вакцинувати вже в жовтні 2020 року, повідомляє Swiss Info.

"Шанси на успіх у нас дуже хороші. Однією з особливостей Швейцарії як країни є її прагматизм. І коли йдеться про прискорення процесу пошуку (такої) вакцини (як ця), всі зацікавлені інституції та структури тут скоріше стали схильні знайти загальновизнаний компроміс, проявляючи готовність працювати злагоджено", - вказав Мартін Бахман, керівник Інституту імунології Бернського університету в рамках вебконференції за участю Асоціації журналістів, акредитованих при ООН у Женеві.

Бахман є також професором імунології в Інституті віспощеплення ("Дженнеровський інститут") Оксфордського університету. На запитання, звідки й чому він упевнений у таких оптимістичних термінах, він відповів, що таке "прискорення частково пояснюється впровадженням нових методів виробництва, за яких на основі еквівалента всього лише двохсот літрів бактеріального біоферменту, необхідного для виробництва вакцини, можна поставити на ринок від 10 до 20 мільйонів щеплень індивідуальних доз. Ця вакцина унікальна завдяки своїй величезній мірі масштабованості. На її основі можна дуже швидко виробляти мільярди індивідуальних доз".

У порівнянні з іншими лабораторіями, вакцина, що розробляється швейцарською командою, грунтується на унікальному швейцарському підході, в рамках якого використовуються так звані "вірусоподібні частинки", які - на відміну від самого вірусу - не є інфекційними і забезпечують організму хорошу імунну реакцію.

Прототип вакцини було розроблено в лютому 2020 року, всього через декілька тижнів після ідентифікації першого випадку зараження коронавірусом у Китаї. Він виявився позитивним у тестуванні на лабораторних мишах, вироблена сироватка успішно нейтралізувала вірус.

За словами гендиректора швейцарської компанії "Saiba Biotech", що співпрацює з Бернським університетом, Гарі Дженнінгса, швейцарська влада усвідомлює, наскільки важливо розробити таку вакцину і наскільки важливо, в разі її дієвості, оперативно видати їй всі допуски, сертифікати та дозволи.

"І якщо швейцарський уряд і наглядово-регулятивні органи хочуть, щоб ця вакцина була доступна для населення протягом цього терміну, тобто до жовтня, то так і станеться, за нами, вченими, справа не стане", - заявив він.

З моменту початку пандемії коронавірусу та оголошеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) наприкінці січня 2020 року надзвичайного стану, більшість міжнародних експертів у галузі охорони здоров'я були єдині в тому, що на появу на ринку вакцини від коронавірусу можна очікувати не раніше ніж через 12-18 місяців.

Дотепер більш як 2,6 мільйона людей у всьому світі пройшли позитивне тестування на коронавірус, і понад 185 тис. осіб померли від нього.