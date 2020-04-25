Скачать
Субота, 25.04.2020
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів
Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
Телескоп Hubble "привітав" себе з 30-річчям знімком туманностей
Телескоп Hubble "привітав" себе з 30-річчям знімком туманностей

У Британії від коронавірусу померли понад 19,5 тисяч людей

У Британії від коронавірусу померли понад 19,5 тисяч людей
01:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:З початку епідемії в країні проведено 612 013 тестів на коронавірус.

У Великій Британії загальна кількість померлих від COVID-19 перевищила 19,5 тисячі. Про це у Twitter повідомляє Департамент охорони здоров’я та соціального захисту країни.

Згідно з наведеними даними, у лікарнях Об’єднаного Королівства за останню добу від коронавірусу померло 684 особи.

При цьому кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 143 464-ох, з них 5386 виявлено за останню добу.

Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів

Як повідомлялося, 16 квітня влада Великої Британії продовжила ще на 3 тижні карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 771 184 випадки зараження коронавірусом, з них 193 972 летальні, 768 040 осіб одужало.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Смерть, Хвороба, Велика Британія, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
02 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
03 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
04 Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених мінометів
05 Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
Кабмін продовжив спецобов'язки &quot;Нафтогазу&quot; з постачання газу тепловикам на рік
Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик &quot;Друзів&quot;
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик "Друзів"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся