У Британії від коронавірусу померли понад 19,5 тисяч людей

Світові новини:З початку епідемії в країні проведено 612 013 тестів на коронавірус.

У Великій Британії загальна кількість померлих від COVID-19 перевищила 19,5 тисячі. Про це у Twitter повідомляє Департамент охорони здоров’я та соціального захисту країни.

Згідно з наведеними даними, у лікарнях Об’єднаного Королівства за останню добу від коронавірусу померло 684 особи.

При цьому кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 143 464-ох, з них 5386 виявлено за останню добу.

Як повідомлялося, 16 квітня влада Великої Британії продовжила ще на 3 тижні карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 771 184 випадки зараження коронавірусом, з них 193 972 летальні, 768 040 осіб одужало.