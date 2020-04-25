Скачать
Субота, 25.04.2020
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

У Польщі шостий день гасять пожежу в національному парку (Відео)

У Польщі шостий день гасять пожежу в національному парку (Відео)
14:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Акція ліквідації наслідків пожежі триватиме ще певний час.

Польські рятувальники взяли під контроль пожежу, яка п’ять днів поспіль триває у найбільшому національному парку країни - Бєбжанському (північний схід країни) на території площею 6 тис. гектарів. Про це заявив комендант пожежної служби Підляського воєводства РП Ярослав Вендт.

“Пожежу взято під контроль. Завершується гасіння, зокрема окремих пунктів”,- заявив Вендт.

За інформацією пожежної служби Підляського воєводства, станом на ранок 25 квітня окремі вогнища ще помітні у східній частині Вроценського лісу, а місця, де знову може з’явитися вогонь, поливаються водою з повітря.

Як повідомлялося, пожежі у Бєбжанському національному парку стаються щороку, але, як правило, вони не перевищують площу 200 га упродовж року. Нинішня пожежа є найбільшою за обсягами за останні понад 10 років.

У Британії від коронавірусу померли понад 19,5 тисяч людей

Бєбжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розміщений у багнистій місцевості, де є багато рідкісних видів рослин і тварин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Парк, Польща, Пожежа, Гасіння.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
04 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
05 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся