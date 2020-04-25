У Польщі шостий день гасять пожежу в національному парку (Відео)

Світові новини:Акція ліквідації наслідків пожежі триватиме ще певний час.

Польські рятувальники взяли під контроль пожежу, яка п’ять днів поспіль триває у найбільшому національному парку країни - Бєбжанському (північний схід країни) на території площею 6 тис. гектарів. Про це заявив комендант пожежної служби Підляського воєводства РП Ярослав Вендт.

“Пожежу взято під контроль. Завершується гасіння, зокрема окремих пунктів”,- заявив Вендт.

За інформацією пожежної служби Підляського воєводства, станом на ранок 25 квітня окремі вогнища ще помітні у східній частині Вроценського лісу, а місця, де знову може з’явитися вогонь, поливаються водою з повітря.

Як повідомлялося, пожежі у Бєбжанському національному парку стаються щороку, але, як правило, вони не перевищують площу 200 га упродовж року. Нинішня пожежа є найбільшою за обсягами за останні понад 10 років.

Бєбжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розміщений у багнистій місцевості, де є багато рідкісних видів рослин і тварин.