У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу

Світові новини:За 24 години в Бельгії зафіксовано 241 смерть від коронавірусу, що довело загальну кількість людей, що загинули від цієї хвороби, до 6 917.

Протягом доби в Бельгії зареєстровано 1 032 нових підтверджених діагнози COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих до 43 325. Про це у суботу розповідає бельгійське видання VRT.

«За інформацією Національного кризового центру, за минулі 24 години були зареєстровані 1 032 нових випадків інфекції. Це довело підтверджену кількість інфікованих у Бельгії до 43 325. Протягом доби з діагнозом COVID-19 були госпіталізовані 217 нових пацієнтів, водночас, 295 людей були виписані з лікарень після одужання. Таким чином, загальна кількість людей, що знаходяться у лікарнях з коронавірусом, знизилася до 4 195, що на 160 менше, ніж було у п’ятницю», - йдеться у публікації.

Як повідомляється, серед пацієнтів лікарень 934 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 635 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.