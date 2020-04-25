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У Туреччині випав сніг

У Туреччині випав сніг
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Метеорологи попереджають, що у східних районах країни можливі також сильні пориви вітру - 40-60 км/год.

У провінції Агри, що на сході Туреччини, випав сніг, якому тиждень передували рясні зливи.

Про це повідомляє Головне управління метеорології Туреччини.

«Снігопади та сніг з дощем й далі очікуються на сході Анатолії, на південному сході - грози зі зливами», - йдеться у повідомленні.

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Найнижча температура повітря вночі у Карсі, Ерзурумі, Ардахані та Агри - один градус нижче нуля, у Ерзінджані - мінус 7, Дерсимі та Игдирі - мінус 6. Вдень у цих районах температура 7-12 градусів. У гористій місцевості лишається сніговий покрив.

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Погода, Метеорологи, Сніг, Туреччина, Вітер.
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