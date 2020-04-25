У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч

Світові новини:Загалом у Британії було протестовано 517 836 осіб, з яких у 148 377 - підтвердили діагноз коронавірусної хвороби.

У Великій Британії загальна кількість померлих внаслідок пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила 20 тисяч.

Про це у Twitter повідомляє Департамент охорони здоров’я та соціального захисту країни.

"Станом на 17:00 24 квітня з тих пацієнтів, хто був шпиталізований у Великій Британії, з діагнозом коронавірусної хвороби, 20 319 осіб на жаль померли", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 померли.