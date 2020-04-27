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Джонсон одужав і повертається на роботу

Джонсон одужав і повертається на роботу
10:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Глава британського уряду провів тиждень у лондонській лікарні St Thomas, зокрема – 3 ночі у відділенні інтенсивної терапії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повертається на роботу 27 квітня після одужання від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

«Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон повертається до роботи в понеділок – через місяць після того, як у нього виявили коронавірус», - йдеться в повідомленні.

У період відсутності Джонсона на посту прем’єра країни заміняв глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який заявив, що Джонсон «чекає з нетерпінням» повернення на роботу.

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Таким чином, британський прем’єр-міністр з понеділка повноцінно працюватиме повний робочий день, проводячи зустрічі з іншими міністрами та чиновниками. Але наразі не відомо, чи очолить він традиційний понеділковий брифінг для преси.

Загальне число випадків коронавірусу у Великій Британії на 27 квітня становить 152 840, 20 732 людини померли.

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Британия, Пандемия, Джонсон, Європа, Коронавірус, Пандемія коронавірусу.
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