Джонсон одужав і повертається на роботу

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повертається на роботу 27 квітня після одужання від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

«Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон повертається до роботи в понеділок – через місяць після того, як у нього виявили коронавірус», - йдеться в повідомленні.

У період відсутності Джонсона на посту прем’єра країни заміняв глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який заявив, що Джонсон «чекає з нетерпінням» повернення на роботу.

Таким чином, британський прем’єр-міністр з понеділка повноцінно працюватиме повний робочий день, проводячи зустрічі з іншими міністрами та чиновниками. Але наразі не відомо, чи очолить він традиційний понеділковий брифінг для преси.

Загальне число випадків коронавірусу у Великій Британії на 27 квітня становить 152 840, 20 732 людини померли.