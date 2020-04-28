Кабмін Франції готує проєкт, щодо продовження карантину до липня

Світові новини:Уряд Франції на тлі відновлення зростання летальних випадків внаслідок COVID-19 та ускладнень, пов’язаних з недугою, має намір продовжити обмежувальні заходи.

Відповідний проєкт закону, підготовлений кабінетом міністрів Франції, сьогодні у парламенті особисто представить глава уряду Едуар Філіпп, повідомляє L'Opinion.

"Матіньйонський палац (резиденція прем’єр-міністра Франції – ред.) має намір продовжити надзвичайний стан у системі охорони здоров'я до 24 липня. Рішення має ухвалити парламент", - пише видання з посиланням на урядовий законопроєкт.

Згідно з документом, виконавча влада має намір регулювати використання транспортних засобів та запровадити індивідуальні карантинні заходи й розміщення в ізоляції за рішенням префектів - після медичного моніторингу поширення захворювання COVID-19.

Посилаючись на джерела в уряді, ЗМІ зазначило, що з початком літа "коронавірусна криза не закінчиться", тому кабінет міністрів Франції планує продовжити обмежувальні заходи, введені відповідним законом від 23 березня, на два місяці, починаючи з 24 травня. "Парламент повинен буде проголосувати за це продовження, як це передбачено чинним законодавством сьогодні", - пише видання.

Крім того, виконавча влада передбачає уведення кількох виняткових заходів, які можуть бути використані після скасування карантину. Зокрема, держава придбає засоби для здійснення більш вдосконаленої стратегії, ніж стримування пандемії: виявлення, ізоляція та лікування пацієнтів з COVID-19. Також передбачається індивідуальна відповідальність за порушення норм та умов обмежувальних заходів, порядок використання транспортних засобів або заборону безхатченкам залишати місця проживання, визначені префектом, а також використання цифрової платформи AlloCOVID для інформування та моніторингу епідемії коронавірусу в режимі реального часу. На реалізацію стратегії уряд планує виділити окремий бюджет.

Раніше повідомлялося, що внаслідок епідемії коронавірусу за останні 24 години у Франції загинуло 437 осіб, у тому числі 295 померли у лікарнях. Усього у Франції загинуло 23 293. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 4608 осіб. Загалом з початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 165 842 випадки зараження, 45 513 осіб одужали.

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більше, ніж 211 тисяч летальних.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.