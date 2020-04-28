Сербія може послабити карантин із травня

Світові новини:Планують дозволити групові спортивні заняття на відкритому повітрі.

Влада Сербії може значно пом'якшити або навіть скасувати з початку травня деякі надзвичайні заходи, введені для стримування поширення коронавірусу, повідомляє у вівторок інтернет-портал сербського видання "Політика".

З 4 травня, зокрема, заплановано відновлення роботи кафе та ресторанів, при цьому збережуться заходи захисту: перебувати в закритому приміщенні можна буде лише в масках, а на відкритому повітрі - дотримуватися дистанції.

З 8 травня у Сербії може бути відновлено роботу міського, міжміського громадського транспорту та залізничне пасажирське сполучення. Тоді ж планується відкриття торговельних центрів, а з 11 травня відновлять роботу дитячі садки.

Авіасполучення всередині Сербії планується відновити 18 травня, зазначає "Політика".