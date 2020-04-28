У Росії кількість хворих на коронавірус більша, ніж у Китаї

Одужали 7316 осіб (+578 осіб за добу).

За неділю в Російській Федерації зафіксовано 6193 нових випадки COVID-19, при цьому загальна кількість хворих у РФ становить 87 044, що більше за офіційні дані у Китаї (83 912). Такі дані оприлюднено в понеділок на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, найбільше число нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 2 871 (усього в російській столиці зафіксовано 45 351 випадок захворювання). У Московській області коронавірус за минулий день знайшли у 638 осіб, у Нижегородській області - у 207, в Дагестані - у 167, у Санкт-Петербурзі - у 161.

За минулу добу померли 50 осіб, у яких було підтверджено діагноз «коронавірусна інфекція» (на день раніше померли 66 осіб). Загалом з моменту початку епідемії в країні померли 794 особи.

Як повідомлялося, з березня по 26 квітня коронавірус виявлено у 874 російських військовослужбовців.