Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 74,5 тисячі

За добу померли 66 осіб, загальна кількість жертв захворювання по країні досягла 681.

За останню добу в Російській Федерації зареєстрували 5961 нових осіб, інфікованих коронавірусом. Такі дані оприлюднено на сайті стопкоронавирус.рф.

Повідомляється, що протягом 24 квітня в Росії був зареєстрований 5961 новий випадок коронавируса у 81 регіоні; разом загальне число хворих становило 74 505 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 у Москві - 2612, всього у російській столиці 39 509 позитивних діагнозів. Далі йдуть Московська область (605), Петербург (215), Мурманська область (193).

Кількість тих, що видужали, становить 6215. За добу в Росії одужала 681 особа.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, 807 010 осіб одужали і 197 318 померли.