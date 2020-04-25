Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ

Відповідні поправки внесені в закон “Про дні військової слави і пам’ятні дати Росії”.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким днем закінчення Другої світової війни в РФ оголошується 3 вересня. Цей документ в п’ятницю, 24 квітня, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН із посиланням на DW.

Відповідні поправки внесені в закон “Про дні військової слави і пам’ятні дати Росії”. Стаття 1 цього закону доповнюється абзацом “3 вересня — День закінчення Другої світової війни (1945 рік)”.

Раніше ці зміни були прийняті російською Держдумою і схвалені Радою Федерації. З чинного законодавства виключається раніше зазначена пам’ятна дата “2 вересня”. Речник президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати на прохання журналістів підписання Путіним закону про перенесення дати закінчення Другої світової війни.

Раніше, 16 квітня, Путін через епідемію коронавируса розпорядився перенести парад 9 травня в Москві на честь Дня перемоги на більш пізній термін. Глава держави віддав відповідне розпорядження на наступний день після того, як російські ветеранські організації попросили президента перенести парад на честь 75-річчя Перемоги на більш пізню дату, щоб не ставити під загрозу зараження в першу чергу ветеранів Великої вітчизняної війни.

Путін не повідомив нової дати проведення параду, однак запевнив, що всі заплановані заходи, приурочені до 9 травня, відбудуться ще в 2020 році.

Ініційоване Держдумою РФ перенесення дати закінчення Другої світової війни викликав в Росії особливу гостроту, так, як 3 вересня є Днем пам’яті жертв теракту в Беслані, де чеченські бойовики в 2004 році захопили в заручники цілу школу. В ході операції по їх звільненню загинули сотні людей, в основному діти шкільного віку. Громадська організація “Матері Беслана” закликала Путіна не поєднувати цю дату з днем закінчення Другої світової війни. Матері загиблих дітей побоюються, що на 3 вересня може бути призначений парад з нагоди Дня перемоги, який був скасований 9 травня через пандемію коронавірусної інфекції. Такі ж побоювання висловлюють і російські правозахисники.