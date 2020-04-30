Німецький перевізник Lufthansa перевозитиме пасажирів лише у масках

Світові новини:Німецький перевізник Lufthansa повідомив своїм пасажирам, що перевозитиме їх виключно за наявності захисних масок.

«Починаючи з понеділка, 4 травня, авіакомпанія Lufthansa Group попросить усіх пасажирів носити засоби, які закривають ніс і рот, на борту своїх рейсів», - йдеться в оголошенні розміщеному на сайті компанії.

Компанія рекомендує носити маски протягом усього польоту, під час якого неможливо забезпечити необхідну мінімальну відстань.

Бортпровідники також носитимуть маски.

Пасажирів закликають брати із собою власні маски або користуватися шарфами.

Зобов'язання діятиме щонайменше до 31 серпня 2020 року.

Lufthansa скасувала більшість своїх регулярних рейсів, але все ж здійснює певний мінімум сполучень, зокрема на міжнародних маршрутах.