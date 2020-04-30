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Четвер, 30.04.2020
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Німецький перевізник Lufthansa перевозитиме пасажирів лише у масках

Німецький перевізник Lufthansa перевозитиме пасажирів лише у масках
01:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Німецький перевізник Lufthansa повідомив своїм пасажирам, що перевозитиме їх виключно за наявності захисних масок.

«Починаючи з понеділка, 4 травня, авіакомпанія Lufthansa Group попросить усіх пасажирів носити засоби, які закривають ніс і рот, на борту своїх рейсів», - йдеться в оголошенні розміщеному на сайті компанії.

Компанія рекомендує носити маски протягом усього польоту, під час якого неможливо забезпечити необхідну мінімальну відстань.

Бортпровідники також носитимуть маски.

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Пасажирів закликають брати із собою власні маски або користуватися шарфами.

Зобов'язання діятиме щонайменше до 31 серпня 2020 року.

Lufthansa скасувала більшість своїх регулярних рейсів, але все ж здійснює певний мінімум сполучень, зокрема на міжнародних маршрутах.

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Маски, Карантин, Німеччина, Літак, Коронавірус.
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