Ангела Меркель пообіцяла послаблення карантину в Німеччині

Канцлерка ФРН Ангела Меркель сьогодні після переговорів з прем'єрами федеральних земель оголосила про можливе подальше послаблення деяких карантинних заходів у країні.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За її словами, йдеться про відкриття культурних установ (музеїв), дитячих майданчиків, церков.
6 травня Меркель планує обговорити з представниками земель подальші кроки з послаблення карантину, зокрема спільну стратегію щодо відновлення роботи шкіл, дитячих садочків, спортивних залів. Питання відкриття ресторанів обговорюватиметься уже в наступні тижні, а от питання відпочинку німців в інших країнах ЄС взагалі ще не стоїть на порядку денному, сказала вона.
Пандемія COVID-19 ще довго становитиме загрозу, тож "обережність залишається на порядку денному", попередила Меркель. Вона наголосила, що метою є уповільнення темпу зараження, щоб система охорони здоров'я могла впоратися з хворобою.
"На даний момент це нам вдається", - зазначила канцлерка.
За словами Меркель, кожне послаблення карантинних обмежень призводить до того, що люди більше переміщаються у громадському просторі, тож влада має перевіряти вплив кожного кроку зі зняття обмежень на епідеміологічну ситуацію. Вона закликала громадян залишатися дисциплінованими - дотримуватися дистанції та правил гігієни.
Німеччина готує інструкції для релігійних служб під час пандемії коронавірусу, які будуть включати список обмежень. Зокрема, вірянам заборонять співати.