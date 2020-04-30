Ангела Меркель пообіцяла послаблення карантину в Німеччині

Світові новини:Водночас канцлер Німеччини закликала громадян до дисципліни.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель сьогодні після переговорів з прем'єрами федеральних земель оголосила про можливе подальше послаблення деяких карантинних заходів у країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За її словами, йдеться про відкриття культурних установ (музеїв), дитячих майданчиків, церков.

6 травня Меркель планує обговорити з представниками земель подальші кроки з послаблення карантину, зокрема спільну стратегію щодо відновлення роботи шкіл, дитячих садочків, спортивних залів. Питання відкриття ресторанів обговорюватиметься уже в наступні тижні, а от питання відпочинку німців в інших країнах ЄС взагалі ще не стоїть на порядку денному, сказала вона.

Пандемія COVID-19 ще довго становитиме загрозу, тож "обережність залишається на порядку денному", попередила Меркель. Вона наголосила, що метою є уповільнення темпу зараження, щоб система охорони здоров'я могла впоратися з хворобою.

"На даний момент це нам вдається", - зазначила канцлерка.

За словами Меркель, кожне послаблення карантинних обмежень призводить до того, що люди більше переміщаються у громадському просторі, тож влада має перевіряти вплив кожного кроку зі зняття обмежень на епідеміологічну ситуацію. Вона закликала громадян залишатися дисциплінованими - дотримуватися дистанції та правил гігієни.

Німеччина готує інструкції для релігійних служб під час пандемії коронавірусу, які будуть включати список обмежень. Зокрема, вірянам заборонять співати.