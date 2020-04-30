У Великій Британії пройдено пік епідемії COVID-19

Світові новини:Велика Британія подолала пік поширення коронавірусної інфекції COVID-19, заявив у четвер британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Велика Британія подолала пік поширення коронавірусної інфекції COVID-19, заявив у четвер британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції", - заявив прем'єр, уперше з кінця березня виступаючи на урядовому брифінгу з COVID-19.

Він додав, що країна вже досягла фази "низхідної траєкторії" поширення захворюваності.

Крім того, Джонсон повідомив, що на наступному тижні він викладе план зі зняття в країні введених через пандемію обмежень.

За останню добу в Великій Британії зафіксували 674 випадки смерті людей з коронавірусом. Всього в країні з початку епідемії коронавірусу померли 26711 інфікованих.

Як повідомляє телеканал Sky News, з учорашнього дня в урядові зведення про випадки смерті включають дані не тільки про померлих у лікарнях пацієнтів, але і про померлих у будинках для людей похилого віку або інших місцях.

Крім того, в країні діагностували 6030 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражень у Великій Британії перевищило 171,2 тис.