Франція має бути готова до економічного шоку

Світові новини:Францію в контексті пандемії COVID-19 чекає такий спад ВВП, який спровокує сильний економічний шок, тому країні необхідно повертатися до економічної активності, заявив у четвер депутатам Національних зборів міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер.

Францію в контексті пандемії COVID-19 чекає такий спад ВВП, який спровокує сильний економічний шок, тому країні необхідно повертатися до економічної активності, заявив у четвер депутатам Національних зборів міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер.

За його словами, які наводить сайт телеканалу BFMTV, скорочення на 5,8% французького ВВП у першому кварталі року є "справжній сигнал тривоги" про "потужності економічного шоку" і про "необхідність відновити (економічну) активність".

"Найважче ще попереду", - попередив міністр під час слухань у парламентському комітеті з економічних справ і сталого розвитку.

При цьому він висловив думку, що з початком виходу з режиму ізоляції, передбаченого у Франції на 11 травня, почнеться період, коли доведеться спостерігати банкрутства і ліквідацію робочих місць.

Телеканал також наводить дані статистичної служби Євросоюзу Eurostat, згідно з якими в єврозоні в першому кварталі 2020 року зазначається загалом зниження ВВП на 3,8%, небачене досі за час існування єдиної європейської валюти. І найсильніше зниження спостерігається у Франції при зменшенні ВВП на 5,8%, на 5,2% в Іспанії, 4,7% в Італії, 3,9% в Бельгії і 2,5% в Австрії.

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила в четвер, що Європейську економіку чекає безпрецедентний спад у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Згідно з прогнозом ЄЦБ, ВВП єврозони може скоротитися на 5-12% в 2020 році.