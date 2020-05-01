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Португалія почне виходити з карантину 4 травня

Португалія почне виходити з карантину 4 травня
17:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Світові новини:Якщо число нових інфекцій COVID-19 продовжить зменшуватися, друга стадія відкриття почнеться в другій половині травня.

Уряд Португалії затвердив план дій щодо пом'якшення пандемічних обмежень, починаючи з відкриття в понеділок невеликих магазинів, перукарень, салонів краси, автосалонів і книжкових магазинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Почавши відкривати магазини площею менше 200 квадратних метрів, уряд сподівається поступово відкрити й інші підприємства, не дозволяючи при цьому великих зібрань або поїздок.

Якщо число нових інфекцій COVID-19 продовжить зменшуватися, друга стадія відкриття почнеться в другій половині травня. Вона буде охоплювати більші магазини до 400 квадратних метрів, ясла, класи для старшокласників, кафе і ресторани.

Великі магазини, торгові центри, дошкільні класи, гімназії, кінотеатри і бари повинні відкритися 1 червня. Футбол у вищій лізі також має відновитися на початку червня.

Німеччина і Чехія готуються до пом'якшення карантину

У всіх випадках підприємства будуть зобов'язані дотримуватися обмежень, що обмежують кількість людей, допущених до закладів, і обов'язкових бар'єрів між персоналом і клієнтами. Ресторани зможуть використовувати тільки половину своїх місць.

Маски будуть обов'язковими в громадському транспорті та на підприємствах, відкритих для громадськості.

Німеччина і Чехія готуються до послаблення карантину. Громадянам дозволять відвідувати релігійні служби, музеї, дитячі майданчики, виставки та зоопарки з умовою дотримання необхідних санітарних вимог.

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Португалия, Карантин, Уряд, Європа.
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