У Британії за добу через Covid-19 померли 739 осіб

Світові новини:В цій країні смертність досягла 27 тисяч 510 осіб.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 739 осіб.

Станом на сьогодні тести на коронавірус здали 1 млн 23 тисячі 824 осіб. На даний час результати тестів відомі стосовно 762 тисяч 279 осіб, йдеться у повідомленні Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту Британії у Twitter.

Інфікування підтверджено у 177 тисяч 454 осіб. За добу кількість інфікованих коронавірусом зросла на 6 тисяч 201 особу.

Згідно з останніми даними щодо смертності від COVID-19 у Британії, станом на вечір 30 квітня померли 27 тисяч 510 осіб.

До 29 квітня у Британії смертність від COVID-19 обчислювалася лише з врахуванням летальних випадків у лікарнях. Тепер враховуються випадки, зареєстровані за межами медичних закладів, в тому числі у будинках для літніх людей та приватних будинках. На сьогодні у Сполученому Королівстві виключно у лікарнях померли 23 тисячі 229 людей.

Як повідомляв раніше УНІАН, група медиків з Албанії, яка повинна була повернутися в Тирану після місяця роботи в Італії, була оштрафована поліцією за організацію вечірки.