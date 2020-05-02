В Італії за добу коронавірус виявили у менше 2 тисяч осіб

Світові новини:Медики в Італії за добу зафіксували 1965 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє в суботу ввечері управління цивільної оборони країни.

Медики в Італії за добу зафіксували 1965 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє в суботу ввечері управління цивільної оборони країни.

Це трохи більше, ніж добою раніше (1872 людини). Загальна кількість підтверджених випадків зараження в Італії - понад 207,4 тис. осіб.

За даними управління цивільної оборони, за останню добу померли 269 пацієнтів з коронавірусом (днем раніше повідомлялося про 285 померлих). Загальна кількість померлих в країні - 28 236 осіб.

В Італії спостерігається низка позитивних тенденцій у боротьбі проти коронавірусу. Одна з них - все менше летальних випадків і, зниження завантаженості відділень інтенсивної терапії лікарень. Крім того, зараз щоденна кількість видужуючих впевнено перевищує кількість нових хворих.

Італія була одним із епіцентрів поширення коронавірусної інфекції в Європі. Однак ситуація поступово вирівнюється, що дозволяє владі планувати поступове повернення до нормального життя.