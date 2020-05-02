Кількість випадків коронавірусу у Бельгії перевищили 49 тисяч

Світові новини:Протягом доби в Бельгії зареєстровано 513 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, загальна кількість інфікованих з початку епідемії становить 49 032 особи.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє The Brussels Times.

«Ще у 513 людей виявлено позитивні тести на коронавірус протягом минулих 24 годин, загальна кількість інфікованих з початку епідемії становить 49 032 особи. З нових інфікованих 329 живуть у Фландрії, 146 – у Валлонії, 36 – в Брюсселі, міністерство не має інформації про місце проживання ще двох осіб», - йдеться у публікації.

За добу з діагнозом COVID-19 госпіталізовані 152 людини, 316 – виписані з бельгійських лікарень після одужання.

Загальна кількість хворих з коронавірусом, які проходять стаціонарне лікування, наразі становить 3 386 осіб, з них 740 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

За добу від вірусу в Бельгії померли ще 130 людей, всього з початку пандемії померли 7 703 людини.