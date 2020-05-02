Іспанцям дозволили виходити з дому після жорсткого карантину

Світові новини:Громадянам, що проживають разом, дозволено разом гуляти та займатися спортом на свіжому повітрі.

Мешканці Іспанії знову можуть виходити з дому, починаючи з суботи, 2 травня. Про це повідомляє DW.

Протягом семи тижнів у країні діяв жорсткий карантин через пандемію коронавірусу.

Громадянам, що проживають разом, дозволено разом гуляти та займатися спортом на свіжому повітрі. Це послаблення – частина довгострокового плану іспанської влади з пом’якшення обмежень.

26 квітня дітям до 14 років дозволили гуляти на вулиці протягом години у супроводі одного дорослого.

З 26 березня в Іспанії діяв найжорсткіший у Європі карантин. Майже 25 тисяч людей з коронавірусом померли у цій країні з початку пандемії. Втім, останніми днями кількість нових смертей значно знизилась.