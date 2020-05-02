Ірландія вирішила продовжити карантин до 18 травня

Світові новини:Ірландія почне послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, з 18 травня.

"Уряд Ірландії сьогодні ввечері (у п'ятницю 1 травня - ред.) продовжив карантинні обмеження до 18 травня, заявивши, що школи відкриються у вересні", - про це заявив голова уряду Ірландії Лео Варадкар, повідомляє The Sun.

Водночас незначні послаблення карантину передбачені вже з прийдешнього вівторка – людям старше 70 років, які досі перебували в самоізоляції, дозволять виходити з дому за умови уникнення контактів з іншими, відстань у 2 кілометри від оселі, а дозволену відстань прогулянок для занять спортом збільшать до 5 кілометрів.

Загальний план поступового виходу з карантину має розпочатися з 18 травня й триватиме 15 тижнів до серпня.

На першому етапі дозволять зустрічі людей на відкритому повітрі, відкриття роздрібних торгівельних точок.

На другому етапі дозволять походи у гості до інших людей, відкриття більших торгівельних точок з дотриманням соціальної дистанції, також відкриють бібліотеки.

Третій етап дозволить невеликі зібрання громадян, відкриття дитячих майданчиків, та дошкільних установ.

На четвертому етапі відкриють перукарні, музеї, галереї, культові споруди. До місць праці зможуть повернутися працівники, які не можуть працювати з дому.

На п’ятому етапі дозволять більші зібрання громадян, працівники всіх сфер зможуть повернутися до роботи, вже з вересня відновлять роботу школи.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 травня, у світі з початку пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксували 3 млн 401 тисячу 394 інфікованих, з них 239 615 пацієнтів померли, а 1 млн 83 тисячі 816 одужали.