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Польща закупили нові міномети та гвинтівки

Польща закупили нові міномети та гвинтівки
16:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Кошторисна вартість контрактів складе 162,3 мільйона доларів.

Міноборони Польщі наприкінці травня оголосило про три великих контракти, які підпишуть найближчим часом.

Одним з них має стати закупівля третьої партії самохідних мінометів 120-мм Rak, повідомляє Janes.

Кошторисна вартість контрактів складе 162,3 мільйона доларів. Доставка мінометів очікується з 2020 по 2026 роки.

Крім того, армія Польщі замовляє 18 тисяч польських штурмових гвинтівок MSBS Grot C16. Нові гвинтівки повинні будуть поступово витіснити зі Збройних сил гвинтівки Beryl 5.56 мм.

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Сейм, Польща, Міномети, Закупівля, Мін Оборони, Гвинтівки, Контракти.
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