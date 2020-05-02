Польща закупили нові міномети та гвинтівки

Світові новини:Кошторисна вартість контрактів складе 162,3 мільйона доларів.

Міноборони Польщі наприкінці травня оголосило про три великих контракти, які підпишуть найближчим часом.

Одним з них має стати закупівля третьої партії самохідних мінометів 120-мм Rak, повідомляє Janes.

Кошторисна вартість контрактів складе 162,3 мільйона доларів. Доставка мінометів очікується з 2020 по 2026 роки.

Крім того, армія Польщі замовляє 18 тисяч польських штурмових гвинтівок MSBS Grot C16. Нові гвинтівки повинні будуть поступово витіснити зі Збройних сил гвинтівки Beryl 5.56 мм.

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