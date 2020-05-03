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Похорони не виходячи з машини: влада Нідерландів запровадила послугу “Похорон Drive”

Похорони не виходячи з машини: влада Нідерландів запровадила послугу “Похорон Drive”
08:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Влада Нідерландів у зв’язку з епідемією COVID-19 установила, що на похороні можуть бути присутніми не більше 30 осіб.

Про це у відеосюжеті повідомляє NOS.

Для прощальної церемонії відводиться спеціальне приміщення, куди можна заїхати машиною, таким чином не порушуючи обмежувальних заходів через коронавірус.

Загалом у похороні можуть узяти участь близько 20 автівок. Учасники церемонії мають налаштувати радіо на певну частоту, що дозволить їм чути церемонію прощання. Також у приміщенні встановлено екрани, які дозволяють бачити весь процес.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила, що з 11 травня у країні знову відкриються дитсадки та початкові школи.

Уже дозволено працювати стоматологам, однак перукарі та масажисти ще  не можуть повернутися до роботи. Також не поки що не можна відвідувати будинки для літніх.

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Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі масові заходи.

Влада постійно нагадує про необхідність зберігати соціальну дистанцію в 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

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Все по темі:

Эпидемия, Карантин, Машина, Нідерланди, Коронавірус, Похорони, Похорон Drive.
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