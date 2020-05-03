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У Франції за добу виявили майже 800 хворих на коронавірус

У Франції за добу виявили майже 800 хворих на коронавірус
13:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Франції з початку епідемії коронавірусу зафіксовано майже 131 тис. інфікованих, кількість летальних випадків наближається до 25 тисяч.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я.

Станом на 2 травня у Франції підтверджено 130 979 випадків інфікування коронавірусом; 24 760 людей померло; 3 827 осіб залишаються в реанімації; 50 562 особи виписані з лікарень після одужання.

Міністерство солідарності та охорони здоров'я продовжує фіксувати зменшення динаміки поширення епідемії. За попередню добу було виявлено 794 нових випадків інфікування (у пік епідемії реєструвалося 3-5 тис. за добу); сталося 166 летальних випадків (найбільше за період епідемії було зафіксовано 608 смертей за добу); госпіталізовано 794 пацієнти.

Як повідомлялося, у Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Це передбачено затвердженою 28 квітня національною стратегію виходу з режиму санітарного стану.

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На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більш як чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, 244 874 людини померли, 1 126 277 - одужали.

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Франция, Європа, Коронавірус, Covid-19.
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