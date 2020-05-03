Від Covid-19 в Польщі померло вже 678 людей

Світові новини:За добу зареєстровано 15 летальних випадків.

У Польщі від початку пандемії коронавірусу внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло 678 людей.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що минулої доби було зареєстровано ще 15 летальних випадків. Померлі були літнього віку й мали супутні захворювання.

Кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у Польщі загалом зросла до 13 693 осіб. Зокрема, за попередню добу було зафіксовано 318 нових випадків зараження коронавірусом.

Cтаном на ранок 3 березня у світі зафіксовано понад 3,4 мільйона підтверджених випадків зараження коронавірусом. Більш ніж мільйон пацієнтів одужали, померли майже 244 тисячі.