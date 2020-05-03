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У Нідерландах кількість хворих зросла до 40 500 осіб

У Нідерландах кількість хворих зросла до 40 500 осіб
17:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Нідерландах станом на середину дня 3 травня кількість хворих зросла до 40 571.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 69 осіб померли, виявлено 335 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 40 571 хворий, 5 056 осіб померли”, - повідомили у Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нідерландів оголосила про послаблення запроваджених заходів через коронавірус після 28 квітня. Зокрема, з 11 травня запрацюють дитсадки та початкові школи.

Стоматологам та зубним гігієністам було дозволено працювати, інші контакті професії, зокрема, перукарі, масажисти, наразі не можуть повернутися до роботи. Також не дозволено відвідувати будинки для літніх.

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Дітям до 12 років дозволено займатися командними видами спорту. А від 13 до 18 років також дозволено займатися спортом на свіжому повітрі, але за умови, що молодь дотримуватиметься дистанції - 1,5 метра.

Більшість запроваджених у Нідерландах обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу продовжили до 20 травня. До 1 вересня у країні скасовано усі заходи за участю значної кількості людей.

Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, 244 874 особи померли, 1 126 277 - одужали.

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Європа, Нідерланди, Коронавірус.
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