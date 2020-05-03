МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)

Новини України:Міністерство охорони здоров'я України просить не додавати медичним працівникам роботи новими випадками зараження коронавірусом, і ще трохи потерпіти карантинні обмеження.

Відповідний заклик МОЗ розмістило у Facebook.

"Ми часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, що маємо відмовитися від розваг на період карантину. Кожного дня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров’ям, вони рятують інші життя. Цілодобово у захисних костюмах та окулярах, забуваючи про втому та власні тривоги. Вони не нарікають і не зупиняються. Допоможіть медикам! Побудьте вдома ще трохи", - закликали у МОЗ.

Як повідомлялося, у зв'язку з епідемією коронавірусу карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року. Якщо до цієї дати не відбудеться спалаху захворюваності, а динаміка буде сприятливою, уряд схвалить перший етап виходу з карантину. Загалос вихід з карантину складатиметься з п’яти етапів.

У рамках першого етапу виходу з карантину, українцям можуть дозволити відвідувати парки, сквери. Буде даний дозвіл на роботу магазинів оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

2 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив Президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин.

Раніше глава МВС Арсен Аваков попередив мера Черкас про жорстке реагування на рішення міськвиконкому про ослаблення карантину, а президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

За даними на 3 травня, в Україні зареєстровано 11913 випадків COVID-19. З них 829 дітей та 2325 медичних працівників. Одужали 1547 осіб. Летальних випадків - 288.