Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
Реал планує повернутися до тренувань у травні
Реал планує повернутися до тренувань у травні
У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19
У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19

МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)

МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
15:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: скриншот з відео

Новини України:Міністерство охорони здоров&#39;я України просить не додавати медичним працівникам роботи новими випадками зараження коронавірусом, і ще трохи потерпіти карантинні обмеження.

Відповідний заклик МОЗ розмістило у Facebook.

"Ми часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, що маємо відмовитися від розваг на період карантину. Кожного дня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров’ям, вони рятують інші життя. Цілодобово у захисних костюмах та окулярах, забуваючи про втому та власні тривоги. Вони не нарікають і не зупиняються. Допоможіть медикам! Побудьте вдома ще трохи", - закликали у МОЗ.

Як повідомлялося, у зв'язку з епідемією коронавірусу карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року. Якщо до цієї дати не відбудеться спалаху захворюваності, а динаміка буде сприятливою, уряд схвалить перший етап виходу з карантину. Загалос вихід з карантину складатиметься з п’яти етапів.

У рамках першого етапу виходу з карантину, українцям можуть дозволити відвідувати парки, сквери. Буде даний дозвіл на роботу магазинів оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

2 травня мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив Президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин.

У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19

Раніше глава МВС Арсен Аваков попередив мера Черкас про жорстке реагування на рішення міськвиконкому про ослаблення карантину, а президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

За даними на 3 травня, в Україні зареєстровано 11913 випадків COVID-19. З них 829 дітей та 2325 медичних працівників. Одужали 1547 осіб. Летальних випадків - 288.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Карантин, Пандемия, Будь вдома.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Від Covid-19 в Польщі померло вже 678 людей
Від Covid-19 в Польщі померло вже 678 людей
У Києві за добу 17 нових випадків зараження Covid-19, всього у 1511 людей
У Києві за добу 17 нових випадків зараження Covid-19, всього у 1511 людей
В Грузії кількість випадків зараження на Covid-19 збільшилася до 589 осіб
В Грузії кількість випадків зараження на Covid-19 збільшилася до 589 осіб
У Подільську на Одещині спалах коронавірусу: 55 нових хворих на COVID-19
У Подільську на Одещині спалах коронавірусу: 55 нових хворих на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся