У Британії з 1 червня почнуть працювати початкові школи

Світові новини:Британська влада планує з 1 червня в рамках заходів із послаблення карантину, запровадженого для протидії поширенню коронавірусу, відкрити початкові школи по всій території країни.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Початкові школи знову відкриються у Великій Британії з 1 червня в рамках плану прем’єра-міністра Бориса Джонсона із поступового «розблокування» країни після карантину", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що глава британського уряду публічно оголосить свою «дорожню карту» щодо зняття карантину у Британії уже наступної неділі.

Як повідомлялося, станом на 3 травня загальне число заражених коронавірусом у Великій Британії становить 182 260, із яких 28 131 особа померла.

Нещодавно на коронавірусну хворобу перехворів і прем’єр країни Борис Джонсон.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків коронавірусу, 244 874 людини померли, 1 126 277 — одужали.