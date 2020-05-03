У Польщі відзначають День конституції 229-ту річницю

Світові новини:У Польщі 3 травня відзначають 229-ту річницю з дня проголошення першої конституції країни.

З цієї нагоди у неділю вранці у Варшаві відбулося святкове богослужіння за участю перших осіб держави, а згодом президент країни Анджей Дуда у президентському палаці вручив державні нагороди та виступив у телезверненні до народу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Cвято 3 травня – це один з тих днів в нашому польському календарі, коли ми особливо сильно усвідомлюємо величезну цінність, якою для народу є суверенна держава”, - заявив Дуда.

Він підкреслив, що цьогорічне свято відбувається у тіні світової пандемії коронавірусу. Як наголосив польський лідер, саме у цей складний час усі потребують порядку і єдності, який гарантує конституція країни.

Президент РП зазначив, що для подолання негативних наслідків коронавірусу усі поляки мають діяти разом, бути єдиними та співпрацювати, а не ворогувати і перебувати у конфлікті.

За інформацією канцелярії президента Польщі, Дуда отримав привітання з нагоди Дня конституції від багатьох світових лідерів, зокрема президентів України, США, Німеччини, Італії Ірландії, Південної Кореї, Угорщини, Папи Римського Франциска та інших.

У зв’язку з пандемією COVID-19 у Польщі не проводяться масові святкові заходи з нагоди дня конституції.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.