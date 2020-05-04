Єврокомісія виділить мільярд євро для розроблення вакцини проти Covid-19

Світові новини:В Єврокомісії наголошують, що необхідно об'єднати міжнародні зусилля для збору початкової суми у розмірі 7,5 млрд євро для розробки вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, про це президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила під час вітальної промови до учасників міжнародної конференції щодо збору коштів для глобального реагування на коронавірус.

"Реальність полягає у тому, що ми повинні навчитися жити з вірусом - до того часу поки ми не розробимо вакцину", - наголосила вона.

У цьому зв'язку президент Єврокомісії відзначила, що необхідно об'єднати зусилля і зібрати кошти, щоби розпочати роботу над вакциною, методами діагностики і лікування коронавірусу.

"Саме тому ми повинні виділити кошти на фінансування цих дійсно глобальних зусиль. Тому, наша перша мета полягає у тому, щоби зібрати початкову суму у розмірі 7,5 млрд євро (або 8 млрд доларів). Це кошти, котрі необхідні зараз, аби посилити роботу над вакциною, діагностикою та лікуванням", - заявила фон дер Ляєн.

При цьому, вона заявила, що знадобиться ще більше фінансування, і що сьогодні лише початок глобального марафону для оголошення фінансових внесків.

Другою метою президент Єврокомісії назвала зібрання "під одним дахом" усіх глобальних організацій з охорони здоров'я для розроблення ініціатив для боротьби з пандемією.

"Європейська комісія мобілізує 1 мільярд євро для глобальних заходів реагування на коронавірус" - заявила фон дер Ляєн.