Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Міхеїл Саакашвілі на днях отримає посаду в Уряді
Міхеїл Саакашвілі на днях отримає посаду в Уряді
У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм
У Китаї після карантину активно розвивається культурний туризм
Інтер продовжив контракт з основним воротарем Саміром Хандановічем
Інтер продовжив контракт з основним воротарем Саміром Хандановічем
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Єврокомісія виділить мільярд євро для розроблення вакцини проти Covid-19

Єврокомісія виділить мільярд євро для розроблення вакцини проти Covid-19
18:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:В Єврокомісії наголошують, що необхідно об'єднати міжнародні зусилля для збору початкової суми у розмірі 7,5 млрд євро для розробки вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, про це президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила під час вітальної промови до учасників міжнародної конференції щодо збору коштів для глобального реагування на коронавірус.

"Реальність полягає у тому, що ми повинні навчитися жити з вірусом - до того часу поки ми не розробимо вакцину", - наголосила вона.

У цьому зв'язку президент Єврокомісії відзначила, що необхідно об'єднати зусилля і зібрати кошти, щоби розпочати роботу над вакциною, методами діагностики і лікування коронавірусу.

"Саме тому ми повинні виділити кошти на фінансування цих дійсно глобальних зусиль. Тому, наша перша мета полягає у тому, щоби зібрати початкову суму у розмірі 7,5 млрд євро (або 8 млрд доларів). Це кошти, котрі необхідні зараз, аби посилити роботу над вакциною, діагностикою та лікуванням", - заявила фон дер Ляєн.

При цьому, вона заявила, що знадобиться ще більше фінансування, і що сьогодні лише початок глобального марафону для оголошення фінансових внесків.

Польща поновила роботу торговельних центрів, будівельних магазинів та готелів

Другою метою президент Єврокомісії назвала зібрання "під одним дахом" усіх глобальних організацій з охорони здоров'я для розроблення ініціатив для боротьби з пандемією.

"Європейська комісія мобілізує 1 мільярд євро для глобальних заходів реагування на коронавірус" - заявила фон дер Ляєн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЄС, Мобилизация, Коронавірус, Covid-19, Розробка вакцини, Залучення коштів, Міжнародні зусилля.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
05 Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі
Ведеться розслідування смерті українців у готелі на Балі
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
Януковича заочно взяли під варту
Януковича заочно взяли під варту
Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів
Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся