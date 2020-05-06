15 тисяч українців виїде до Фінляндії на сезонні роботи

Світові новини:У цій країні заявляють про гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося на зустрічі віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка з надзвичайним і повноважним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

“Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті, і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи у сільському та лісовому господарстві та інших сферах”, - підкреслила посол.

Своєю чергою, Пристайко зазначив, що в уряді знають про регулярне залучення українських працівників на сезонні роботи до країн Європи. Так, Фінляндія щороку залучає від 12 до 15 тисяч українців, зокрема до роботи на сільськогосподарській техніці та більш пізніх робіт зі збору врожаю ягід тощо.

“Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів. Звичайно, безпека при цьому є найвищим пріоритетом. Тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування українських працівників, забезпечення якісної медичної страховки, проведення обсервації”, - сказав Пристайко.

Віце-премєр-міністр також додав, що в Урядовому офісі зараз опрацьовуються відповідні запити з Австрії, Фінляндії, Данії та Норвегії, а також інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України готовий до перемовин з європейськими країнами, які захочуть офіційно запросити українців на сезонні роботи.

За його словами, важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. В уряді очікують, що країни, які бажають офіційно запросити українців на сезонні роботи, забезпечать медичне страхування.

1 травня Пристайко заявив, що Кабмін не збирається забороняти виїзд сезонних робітників за кордон.