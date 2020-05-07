Першу в світі вакцину, що вбиває коронавірус розробили в Італії

Світові новини:Розробники вакцини розповіли, що планують приступити до її тестування на людях вже восени.

Італійські вчені змогли створити вакцину, яка повністю нейтралізує коронавірус.

Дослідники провели експеримент на мишах і він виявився успішним. Після введення діючої речовини у мишей виробилися антитіла, здатні протистояти зараженню COVID-19.

Антитіла діють настільки ефективно, що не дозволяють зв'язуватися клітинам коронавірусу з клітинами людини, роблячи її повністю несприйнятливою до недуги.

Розробники вакцини розповіли, що планують приступити до її тестування на людях вже восени, передає medikforum.

"Наскільки нам відомо, ми першими в світі продемонстрували нейтралізацію коронавірусу вакциною", - зазначили вчені.

Як повідомляв УНІАН, за добу у світі виявили понад 90 тис. нових хворих COVID-19. В даний час зафіксовано понад 3,7 млн заражених коронавірусом, третина з них вже одужали.