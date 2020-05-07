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У Франції кількість інфікованих на COVID-19 перевищила 137 тисяч

У Франції кількість інфікованих на COVID-19 перевищила 137 тисяч
14:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Франції підтвердили 137 150 випадків інфікування коронавірусом; 25 809 осіб померли.

Про це заявило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом на 6 травня у Франції підтверджено 137 150 випадків інфікування коронавірусом; 25 809 осіб померли; 3 147 пацієнтів залишаються у реанімації; 53 972 особи виписано з лікарень після одужання.

Як уточнює Міністерство солідарності та охорони здоров'я, за попередню добу було зафіксовано 181 летальний випадок від COVID-19; виявлено 939 інфікованих; госпіталізовано 833 пацієнти. Натомість 1 299 людей одужали та 69 пацієнтів залишили відділення інтенсивної терапії.

У четвер прем'єр-міністр Франції представить парламенту – Національній асамблеї – уточнену стратегію виходу з карантину після 11 травня.

Як повідомлялося, у Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Уряд пропонує затвердити тривалість надзвичайного санітарного стану до 24 липня.

Пандемія коронавірусу: найважливіше за 7 травня

Після 11 травня поступово поновлять роботу школи та магазини, будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 осіб. На церемонії поховань можуть збиратися до 20 осіб.

Станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 мільйона випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона осіб.

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Франция, Пандемия, Світ, Коронавірус.
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