Пандемія коронавірусу: найважливіше за 7 травня

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Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. В Україні кількість інфікованих на COVID-19 продовжує зростати щодня. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок четверга, 7 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі перевищує 263 тисячі осіб. При цьому, кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, складає 1 мільйон 245 тисяч 413.

Усього від початку пандемії зафіксовано 3 755 341 випадок захворювання на COVID-19.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (1 228 603 випадки), Іспанія (220 325) та Італія (214 457).

В Україні станом на ранок 7 травня зафіксовано13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу зафіксовано 507 нових випадків коронавірусу - саме у стількох українців 6 травня підтвердили COVID-19.

Лідерами за кількістю хворих продовжують залишатися Чернівецька область (2048 випадків), місто Київ (1675 випадків) та Івано-Франківська область (1055 випадків).

Також, другу добу поспіль продовжує зростати кількість підтверджених випадків коронавірусу на Львівщині. За минулу добу там поставлений новий "рекорд" - 42 нових випадки COVID-19.

Італійські вчені заявили, що першими в світі змогли створити вакцину, яка повністю нейтралізує коронавірус.

Дослідники провели експеримент на мишах і він виявився успішним. Розробники вакцини розповіли, що планують приступити до її тестування на людях вже восени.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до 22 травня різких змін в роботі громадського транспорту не буде, а після цієї дати ним зможе користуватися більша кількість людей.

При цьому, слід очікувати тотальний масочний режим, обов'язковий температурні перевірки у місцях великого скупчення, постійна дезінфекція. А ось із метрополітенами ситуація складніша, і в міністерстві не знають, коли воно запрацює.