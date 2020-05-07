У Бельгії відкриють всі магазини після 11 травня

Світові новини:У Бельгії з понеділка, 11 травня, почнуть працювати всі магазини. Відповідне рішення ухвалила Бельгійська рада національної безпеки.

КИЇВ. 7 травня. УНН. У Бельгії з понеділка, 11 травня, почнуть працювати всі магазини. Відповідне рішення ухвалила Бельгійська рада національної безпеки, передає УНН із посиланням на EU Observer.

"Бельгійська рада національної безпеки, де представлені всі управління, вирішила знову відкрити всі магазини з 11 травня, заявила прем'єр-міністр Софі Вілмес на пресконференції, додавши, що на кожні 10 квадратних метрів допускається лише один покупець і не довше, ніж на півгодини", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що бари, ресторани, ринки та музеї залишуться закритими. При цьому, люди зможуть зустрічатись групами по четверо.

Нагадаємо, в Україні також з 11 травня відбудеться пом’якшення карантину, який продовжили до 22 травня.