В Італії за добу від коронавірусу померли 274 людини

Світові новини:Усього в цій країні від COVID-19 померли 29 тис. 958 осіб, одужали - 96 тис. 276 осіб.

В Італії за добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 274 особи, одужали понад 3 тис.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

За останню добу у цій країні померли 274 хворих на COVID-19. Останні добові показники смертності від коронавірусу менші, ніж повідомлялося 6 травня, коли за добу померли 369 осіб.

Загалом в Італії зафіксовано 29 тис. 958 летальних випадків.

За даними на 7 травня, кількість інфікованих коронавірусом осіб становить 89 тис. 624, що на 1 тис. 904 осіб менше, ніж попередньої доби.

Госпіталізовано 15 тис. 139 осіб, що на 595 менше, ніж попередньої доби.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 1 тис. 311 пацієнтів, що на 22 особи менше, ніж попередньої доби.

Одужали і були виписані з лікарні 96 тис. 276 осіб, що на 3 тис. 31 більше, ніж попередньої доби.

Крім того, 73 тис. 139 осіб перебувають в ізоляції з симптомами COVID-19.

Загалом кількість інфікованих, померлих і тих, хто одужали, становить 215 тис. 585 осіб, за останню добу це число зросло на 1 тис. 401.

В Італії найбільше інфікованих коронавірусом зафіксовано у провінції Ломбардія - 32 тис. 15 осіб, у П’ємонті - 14 тис. 469, у Емілії-Романії - 8 тис. 11, у Венето - 6 тис. 534, в Тоскані - 4 тис. 716 і в Лаціо - 4 тис. 348.