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Швеція через Covid-19 втратила понад три тисячі людей

Швеція через Covid-19 втратила понад три тисячі людей
21:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:Кількість летальних випадків унаслідок хвороби Covid-19 у Швеції перевищила три тисячі після фіксації 99 нових випадків протягом останньої доби.

Про це інформує BBC.

"У Швеції зафіксовано 99 нових летальних випадків, пов’язаних з коронавірусною хворобою, загалом кількість померлих вже становить 3 040", - йдеться у повідомленні.

Уряд країни зіткнувся з критикою через те, що він не застосовує жорстких карантинних заходів, які запровадили в сусідніх країнах.

Зокрема, шведи все ще можуть відвідувати бари та ресторани, але їх закликають дотримуватися соціальної дистанції та гігієнічних норм. У країні також відкриті навчальні заклади для дітей до 16 років.

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Кількість підтверджених випадків Covid-19 у Швеції наразі становить 24 623, повідомляє Worldometer.

Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, з них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.

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Швеция, Пандемия, Європа, Covid-19, Померлі.
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