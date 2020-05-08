В Італії зафіксовано вже понад 30 тисяч летальних випадків COVID-19

Світові новини:За добу в цій країні померли від коронавірусу 243 особи.

В Італії загальна кількість летальних випадків коронавірусної інфекції COVID-19 становить 30 тис. 201.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

За останню добу у цій країні померли 243 хворих на COVID-19. Останні добові показники смертності від коронавірусу менші, ніж повідомлялося 7 травня, коли за добу померли 274 особи, і 6 травня - 369 осіб.

Загалом в Італії зафіксовано 30 тис. 201 летальний випадок.

За даними на 8 травня, кількість інфікованих коронавірусом осіб становить 87 тис. 961, що на 1 тис. 663 осіб менше, ніж попередньої доби.

Госпіталізовано 14 тис. 636 осіб, що на 538 менше, ніж попередньої доби.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 1 тис. 168 пацієнтів, що на 143 особи менше, ніж попередньої доби.

Одужали і були виписані з лікарні 99 тис. 23 особи, що на 2 тис. 747 більше, ніж попередньої доби.

Крім того, 72 тис. 157 осіб перебувають в ізоляції з симптомами COVID-19.

Загалом кількість інфікованих, померлих і тих, хто одужали, становить 217 тис. 185 осіб, за останню добу це число збільшилось на 1 тис. 327.

В Італії найбільше інфікованих коронавірусом зафіксовано у провінції Ломбардія - 31 тис. 983 особи, у П’ємонті - 14 тис. 107, у Емілії-Романії - 7 тис. 730, у Венето - 6 тис. 187, в Тоскані - 4 тис. 592 і в Лаціо - 4 тис. 328.

У світі за смертністю Італії займає третє місце після США і Великої Британії.